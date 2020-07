Tennis, Bett1Aces: Berrettini si arrende in finale a Thiem (Di mercoledì 15 luglio 2020) BERLINO - Dominic Thiem ha battuto, in rimonta, Matteo Berrettini nella finale del Bett1 Aces sull'erba del Rot -Weiss Club di Berlino. L'austriaco, numero 3 del mondo, che in semifinale aveva ... Leggi su corrieredellosport

IlBlogdiAndy : #Tennis #bett1aces finale femminile @ElinaSvitolina - @Petra_Kvitova cancellata per maltempo @ThiemDomi vince il… - sportface2016 : #Bett1Aces - Pioggia a #Berlino, posticipata la finale tra #Berrettini e #Thiem - MercRF : RT @vitasportivait: ?? #Tennis | Bett1Aces 2020 Dominic #Thiem ???? supera Jannik #Sinner ???? in due set e conquista la finale. L’azzurro g… - Tennis_Ita : Bett1Aces: Sinner dà filo da torcere a Thiem, Berrettini supera nuovamente Bautista Agut - vitasportivait : ?? #Tennis | Bett1Aces 2020 Dominic #Thiem ???? supera Jannik #Sinner ???? in due set e conquista la finale. L’azzur… -