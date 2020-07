Temptation Island 2020, anticipazioni della terza puntata del 16 luglio su Canale 5 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Temptation Island, anticipazioni della terza puntata in onda giovedì 16 luglio alle 21:40 su Canale 5. Continua l’appuntamento con la settima edizione di Temptation Island. L’appuntamento con la terza puntata dello show di Canale 5 è per giovedì 16 luglio alle 21:40 circa su Canale 5. Nella prima puntata i fidanzati e le fidanzate, isolati nei rispettivi villaggi, hanno iniziato ad aprire le porte del loro cuore raccontando ai compagni di avventura e ai single le rispettive situazioni sentimentali. Ma qualcuno ha premuto troppo sull’acceleratore e le reazioni del partner non si ... Leggi su dituttounpop

