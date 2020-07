Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: André costringe Linda a scegliere tra lui e Dirk! E lei… (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’uomo con cui ha condiviso tutto e da cui ha avuto i propri figli oppure un amore nuovo nato da poche settimane? Sarà questa la scelta di fronte a cui si troverà Linda Baumgartner (Julia Grimpe) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore. E l’esito sarà tutt’altro che scontato…Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di giovedì 16 luglio 2020Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Dirk e André rivali per Linda Linda, André e Dirk, Tempesta d’amore © ARD/Christof ArnoldPer mesi André Konopka (Joachim ... Leggi su tvsoap

Notiziedi_it : Tempesta d’Amore, anticipazioni dal 18 al 24 luglio 2020: l’inganno di Nadja - domenicosabell1 : ... una tempesta d'amore.. - zazoomblog : TEMPESTA D’AMORE anticipazioni puntate dal 20 al 24 luglio 2020 - #TEMPESTA #D’AMORE #anticipazioni - zazoomblog : Tempesta d’amore anticipazioni italiane: Natascha scopre il vero motivo dell’arrivo del padre - #Tempesta #d’amore… - zazoomblog : Tempesta d’amore spoiler dal 13 al 17 luglio 2020: Franzi ha un incidente - #Tempesta #d’amore #spoiler #luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Tempesta d’amore San Valentino, le poesie più belle e speciali per dirsi ti amo con parole romantiche Fanpage.it