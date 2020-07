Telese, Carofano: “Costruiamo un nuovo orizzonte aperto e partecipato” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSi è chiusa anticipatamente l’esperienza da primo cittadino di Pasquale Carofano al comune di Telese Terme. L’ormai ex primo cittadino chiama a raccolta i suoi: “I recenti fatti politici hanno scosso la nostra comunità, facendo concludere, in maniera anticipata, l’esperienza amministrativa della compagine da me guidata. Ritengo che questa triste pagina di storia locale necessiti di un atteggiamento fiero, responsabile e di un progetto condiviso, che possa garantire a Telese Terme uno slancio unitario e un profilo inclusivo, in grado di contare sul contributo prezioso di tutti. La nostra comunità ha sempre più bisogno di essere viva, dinamica, animata dalle forze culturali, sociali, imprenditoriali che la rendono ricca e le garantiscano le ... Leggi su anteprima24

pengueraffaele : Telese Terme (BN), Abbamondi: “A Carofano l’onore delle armi. Altri dovranno giustificare le loro scelte” -