Taranto, parroco organizza preghiera contro legge sul’omontransfobia. Cittadini protestano: identificati dai Carabinieri (Di mercoledì 15 luglio 2020) “In preghiera contro il disegno di legge sull’omotransfobia, rosario “per” la famiglia Chiesa madre San Nicola. Il nostro contributo di intercessione per bloccare l’ingiusto e perverso disegno di legge Zan-Scalfarotto-Boldrini contro l’omotranfobia”. Era stata presentata così sulla pagina Facebook della parrocchia San Nicola di Lizzano, in provincia di Taranto, la veglia di preghiera indetta da don Giuseppe Zito. Il post, successivamente rimosso, annunciava l’incontro tenutosi nella serata di ieri, martedì 14 luglio, per pregare contro la legge che tutela lesbiche, omosessuali e transessuali dalle aggressioni e dalle discriminazioni. “Per ... Leggi su tpi

ValerioManisi : #Taranto - '#Parroco organizza veglia contro la #legge contro l'#omotransfobia'; Padre, perdonalo! Perchè non sa q… - Margher96424251 : Pensavo e credevo che le famiglie andassero difese dall'odio e non dall'amore. - HateIsntOpinion : «A Don Giuseppe evidentemente piace che la gente possa odiarci e esprimerci disprezzo. È una bella motivazione per… - NEG_Zone : La denuncia della scrittrice e attivista @francescavallo: «È una bella motivazione per una veglia di preghiera, l'o… -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto parroco Taranto, parroco organizza veglia contro la legge contro l'omotransfobia NEG Zone La sindaca di Lizzano che striglia carabinieri e chiede di identificare il parroco per una veglia sulla legge contro l’omofobia

In questo meraviglioso video tratto da Twitter possiamo ammirare la sindaca di Lizzano (in provincia di Taranto) Antonietta D’Oria che ... lo spiega lei stessa sulla sua pagina facebook: il parroco ...

RIMANDATO A DOMENICA il Concerto a Grottaglie “Let’s go …Jazz a scuola

Il concerto del progetto “Let’s go …Jazz a Scuola! Insieme non si è mai fuori tempo”, annunciato per sabato 4 luglio, a causa delle avverse previsioni meteo è stato rimandato di un giorno, quindi Dome ...

In questo meraviglioso video tratto da Twitter possiamo ammirare la sindaca di Lizzano (in provincia di Taranto) Antonietta D’Oria che ... lo spiega lei stessa sulla sua pagina facebook: il parroco ...Il concerto del progetto “Let’s go …Jazz a Scuola! Insieme non si è mai fuori tempo”, annunciato per sabato 4 luglio, a causa delle avverse previsioni meteo è stato rimandato di un giorno, quindi Dome ...