SuperQuark – Prima puntata del 15 luglio 2020 – Con Piero Angela – Anticipazioni, temi e servizi. (Di mercoledì 15 luglio 2020) Estate, ormai da decenni, significa SuperQuark. Prima puntata, in Prima serata su Raiuno, con Piero Angela e il suo programma di divulgazione scientifica, tecnologica e storica, che torna con un nuovo ciclo di sette puntate. SuperQuark Prima puntata 15 luglio 2020 Ad aprire la puntata, l’Antartide, una terra dove si sopravvive nelle condizioni … L'articolo SuperQuark – Prima puntata del 15 luglio 2020 – Con Piero Angela – Anticipazioni, temi e servizi. Leggi su unduetre

SuperQuarkRai : Torna Superquark e torna la rubrica 'Dietro le quinte della storia': il professor Alessandro Barbero anticipa i tem… - SuperQuarkRai : Come è stata creata la sigla di Superquark? E la scenografia? Il regista Gabriele Cipollitti racconta i dietro le q… - Raiofficialnews : “Questo programma è un po’ come andare dentro le cose, per questo si chiama Quark”. #PieroAngela torna con il suo… - avvino_it : RT @SuperQuarkRai: Torna Superquark e torna la rubrica 'Dietro le quinte della storia': il professor Alessandro Barbero anticipa i temi che… - evvaicortango : RT @SuperQuarkRai: Torna Superquark e torna la rubrica 'Dietro le quinte della storia': il professor Alessandro Barbero anticipa i temi che… -