Superquark | al via la nuova edizione con Piero Angela | virus e nuove droghe nella prima puntata

Piero Angela torna con una nuova, attesa stagione di Superquark, lo storico programma di scienza, natura, storia e tecnologia, in onda mercoledì 15 luglio in prima serata su Rai 1. Tanti i servizi in sommario. Piero Angela: "Non ho mai detto ti amo a mia moglie" La serie "Sette continenti un pianeta" L'Antartide, una terra dove si sopravvive nelle condizioni più estreme, è il primo episodio della straordinaria serie della BBC "Sette continenti un pianeta" proposto da "Superquark". Le spettacolari immagini subacquee mostreranno come la foca di Weddell riesca a sopravvivere grazie ai suoi denti, che usa per rompere il ghiaccio. Sulle isole, più libere dal ghiaccio e ...

