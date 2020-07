Super ricarica Oppo da 125w: smartphone carichi in soli venti minuti (Di mercoledì 15 luglio 2020) Oppo stupisce tutti e annuncia in via ufficiale ad esperti ed appassionati di hi-tech il sistema di ricarica più veloce e avanzato mai visto nel settore. Una Super ricarica - così viene definita dalla stessa azienda - da ben 125w, che permette di caricare da 4000 mAh al 100% in soli 20 minuti e al 41% in cinque minuti. Ci troviamo insomma di fronte ad una tecnologia che va a compiere un deciso passo avanti rispetto a quella presentata lo scorso anno, ferma a 120w, per quanto non sia stato reso noto quale sarà la prima linea di smartphone a poter supportare e godere di questo sistema - a tutto vantaggio dei futuri acquirenti. In ogni caso, è cosa certa che il caricabatterie Flash Charge targato ... Leggi su optimagazine

