Super Mario, novità in arrivo per i 35 anni? I fan scovano un account Twitter potenzialmente registrato da Nintendo (Di mercoledì 15 luglio 2020) Da un po' di tempo a questa parte circolano diversi rumor i quali indicano che Nintendo stia rinnovando/rilasciando più titoli di Mario per celebrare il 35° anniversario del personaggio. Nintendo non ha ancora confermato nulla, ma ciò non ha impedito ai fan di cercare di scoprire i dettagli. Questo è ciò che ci porta alla scoperta di oggi.Numerosi fan hanno trovato un nuovo account Twitter che credono sia legato a Nintendo. L'account, @SuperMario35th, è stato creato nel marzo 2020. Qualche fan quindi potrebbe aver creato l'account un giorno dopo i primi rumor sulla celebrazione dei 35 anni? Possibile, ma ecco che arriva la parte più ... Leggi su eurogamer

