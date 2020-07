Super Mario: Nintendo fa i preparativi per celebrare i 35 anni della saga? (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nintendo potrebbe proporre a breve particolari iniziative per festeggiare i 35 anni di Super Mario. É quanto emerge da un recente rumor Il rumor di cui stiamo per parlarvi è piuttosto singolare anche per gli standard a cui le voci di corridoio ci hanno abituato nel corso del tempo. Alcuni siti hanno riferito, nelle ultime ore, che dei fan dell’iconico brand dell’idraulico baffuto hanno notato un account su Twitter che sarebbe, in qualche modo, riconducibile al 35° anniversario di Super Mario, dopo scrupolose verifiche il profilo sembrerebbe proprietà di Nintendo. I possibili futuri piani della grande N avrebbero a che fare con il passato di Super ... Leggi su tuttotek

ehkstasy : @lowkeychunky super mario franchise - GGio04 : RT @KindKirbyy: AD Mario&Luigi in super smash bros - BlazeRuby3 : RT @KindKirbyy: AD Mario&Luigi in super smash bros - GreenShocked : RT @KindKirbyy: AD Mario&Luigi in super smash bros - LuigiMaaario : RT @KindKirbyy: AD Mario&Luigi in super smash bros -