"Sull'immunità poche certezze. Intanto fare test a tappeto e vaccini antinfluenzali" (Di mercoledì 15 luglio 2020) Prima di dire che l’immunità da Covid dura poco o niente meglio aspettare. E magari che si arrivi a test di misurazione degli anticorpi più sensibili, dice Massimo Galli. Per il direttore del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale “Sacco” di Milano in questo momento non serve “fasciarsi la testa”. Quelle che circolano Sulla breve durata della protezione degli anticorpi sviluppati da chi si è già infettato e Sull’efficacia del vaccino “sono ipotesi”, ripete. Guardando all’autunno e all’annunciata seconda ondata, meglio insistere sui test - “bene farli ai professori, ma li estenderei anche ai ragazzi” e sul vaccino antinfluenzale. Quanto alla strategia del governo, va bene lo ... Leggi su huffingtonpost

lazio_magazine : RT @calciomercato_m: CORONAVIRUS - Tanti i casi di ricaduta: l'immunità sembra duri poco, forti dubbi sull'efficacia di un futuro vaccino h… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: CORONAVIRUS - Tanti i casi di ricaduta: l'immunità sembra duri poco, forti dubbi sull'efficacia di un futuro vaccino h… - juve_magazine : RT @calciomercato_m: CORONAVIRUS - Tanti i casi di ricaduta: l'immunità sembra duri poco, forti dubbi sull'efficacia di un futuro vaccino h… - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: CORONAVIRUS - Tanti i casi di ricaduta: l'immunità sembra duri poco, forti dubbi sull'efficacia di un futuro vaccino h… - calciomercato_m : CORONAVIRUS - Tanti i casi di ricaduta: l'immunità sembra duri poco, forti dubbi sull'efficacia di un futuro vaccino -

Ultime Notizie dalla rete : Sull immunità Coronavirus, studio sull'immunità dei bimbi: il segreto è la lattoferrina. Ecco la proteina che può contenere il contagio Il Messaggero "Sull'immunità poche certezze. Intanto fare test a tappeto e vaccini antinfluenzali"

Quelle che circolano sulla breve durata della protezione degli anticorpi sviluppati da chi si è già infettato e sull’efficacia del vaccino “sono ipotesi”, ripete. Guardando all’autunno e ...

Vaccino spray nasale: la svolta contro il coronavirus, dicono gli esperti

Il vaccino iniettato nel braccio, infatti, non sarebbe così efficace nel suscitare la risposta della mucosa dovendo invece fare affidamento sulle cellule immunitarie che si mobilitano da altre parti ...

Quelle che circolano sulla breve durata della protezione degli anticorpi sviluppati da chi si è già infettato e sull’efficacia del vaccino “sono ipotesi”, ripete. Guardando all’autunno e ...Il vaccino iniettato nel braccio, infatti, non sarebbe così efficace nel suscitare la risposta della mucosa dovendo invece fare affidamento sulle cellule immunitarie che si mobilitano da altre parti ...