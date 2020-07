Suarez chiama Lautaro Martinez al Barcellona: “lo aiuteremo ad ambientarsi” (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’attaccante Lautaro Martinez continua ad essere nel pensieri del Barcellona. La trattativa non è facile per le pretese del club nerazzurro, ma può andare in porto anche inserendo delle contropartite. Dopo Messi anche Suarez chiama l’argentino in blaugrana. “È un grandissimo giocatore – ha detto in un’intervista al quotidiano Sport – È in un periodo in cui sta giocando ad altissimo livello all’Inter. Non è facile arrivare in Italia dall’Argentina e dimostrare tutto ciò che ha dimostrato lui, specialmente in un calcio complicato come quello italiano. È giovane, se arriverà al Barcellona lo aiuteremo ad ambientarsi”. “Promesso, solo acqua”: ... Leggi su calcioweb.eu

Sport_Mediaset : Mercato: ora anche un altro big del Barcellona si espone in prima persona 'chiamando' Lautaro Martinez in Catalogna… - MazelliSofia : RT @CorSport: #Suarez chiama #Lautaro al #Barcellona: 'Vieni, ti aiuterò io' - Juanfrancasti : RT @CorSport: #Suarez chiama #Lautaro al #Barcellona: 'Vieni, ti aiuterò io' - salvione : Suarez chiama Lautaro al Barcellona: 'Vieni, ti aiuterò io' - CorSport : #Suarez chiama #Lautaro al #Barcellona: 'Vieni, ti aiuterò io' -