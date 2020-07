Suarez chiama Lautaro Martinez al Barcellona: “E’ un grande giocatore” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Durante un’intervista al quotidiano Sport, Luis Suarez elogia Lautaro Martinez, chiamandolo al Barcellona: “Faremo in modo che si senta a suo agio” Nonostante la rete messa a segno nel match contro il Torino, il futuro di Lautaro Martinez è ancora incerto. L’Inter vorrebbe blindarlo, rinnovandogli il contratto, ma il Barcellona è sempre in agguato, pronto a strappare l’argentino ai nerazzurri in caso di rottura definitiva tra le parti. In casa blaugrana, i giocatori sarebbero entusiasti di accogliere l’attaccante a Barcellona. Dopo Messi, che da alcuni mesi spinge per l’arrivo di Lautaro, anche Suarez si espone in prima persona, ... Leggi su zon

