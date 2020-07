Strangolò la ex Olga Matei, confermati 30 anni di carcere per Michele Castaldo (Di mercoledì 15 luglio 2020) confermati 30 anni carcere, già inflitti in primo grado dal gup del tribunale di Rimini, a Michele Castaldo, imputato per aver ucciso, strangolandola, la ex Olga Matei, commessa di origine moldava con cui aveva avuto una relazione. L’omicidio avvenne a Riccione nel 2016. Questa la decisione della Corte di assise di appello di Bologna nel nuovo processo di secondo grado disposto dopo l'annullamento, da parte della Cassazione, della sentenza che citava la "soverchiante tempesta emotiva" per concedere le attenuanti generiche e, di conseguenza, ridurre a 16 anni la pena. Una motivazione che provocò diverse polemiche. L'avvocato: "Finalmente siamo tornati a parlare di giustizia, anche a Bologna". Il legale, dopo la sentenza, ha ... Leggi su tg24.sky

