“Stop”. Marco Liorni, adesso è ufficiale: la notizia comunicata dai vertici Rai (Di mercoledì 15 luglio 2020) Lo scorso 27 giugno Marco Liorni ha salutato ‘Italia Sì’ almeno per questa stagione televisiva, visto l’arrivo della stagione estiva. Il primo sabato di luglio è stato trasmesso un documentario, ‘La tv ai tempi della pandemia’, per sostituire l’amatissimo programma del conduttore televisivo. Poi è stato mandato in onda un film e il 18 ci sarà uno speciale dedicato all’eroe italiano Paolo Borsellino. Dal 25 luglio ecco però arrivare una grande novità che accompagnerà il pubblico. Per sei sabati consecutivi milioni di italiani avranno la possibilità di gustarsi un nuovo format. Prima di rivedere Liorni protagonista a settembre, sarà fatto vedere uno spin-off di ‘Linea Verde’. Il titolo scelto è: ‘L’Italia ... Leggi su caffeinamagazine

Marco_antifa : @laGigogin In un paese normale. Stop. - OA_Sport : Ginnastica, Marco Lodadio si opera alla spalla destra. Stop per l’argento mondiale, poi mirino sulle Olimpiadi - Marco_K18 : RT @Marco_K18: il #Pane buono è tutt'altro: consumatori 1 - GDO 0 Stop della Cassazione alla vendita del pane precotto e congelato senza co… - Marco_da_Zena : TWEETSHEET??#BoicottaLaCRUDELTÀ #BoicottaLaCOREA ?? ??STOP AL CRUDELE COMMERCIO CARNE DI CANE - GabRandolfi : @mariolavia Next stop Marco Travaglio candidato premier. Ciao ciao Pd! -

Ultime Notizie dalla rete : “Stop” Marco Protagonisti e obiettivi dell'Associazione Italia-India Policymakermag