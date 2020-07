“Sto male”, la confessione ed il pensiero d’amore del sannita Flavio Zerella (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Non sono il tipo che si piange addosso o fa la vittima sui social, chi mi segue lo sa. Sto attraversando un periodo molto delicato, difficile, riguardo la mia salute ma non tanto per la febbre a 39 ma per altre situazioni che non sto qui a spiegarvi, ma soltanto perché ci sono altri casi davvero gravi che la gente affronta e quindi ogni giorno ringrazio Dio e non mollo. La persona che mi da la forza, la tenacia e l’amore ogni giorno sdrammatizzando con un sorriso, una battuta, anche in una clinica prima di entrare per una visita importante, è in questa foto che sto postando. Lei che con i suoi consigli e con le sue premure, svegliandola nel cuore della notte, c’è e so che ci sarà sempre. Non sono neanche un romanticone ma devo dirvi una cosa, per la prima volta mi sento realizzato in una mia storia, rispetto la ... Leggi su anteprima24

vlavivlava : @Juliacanteven Sto malE Comunque anche da noi abbastanza disastro per due materie su quattro; però medicina legale… - wavesnowaves2 : CLIZIA MA IO COME HO FATTO SENZA DI TE STO MALE TI ADOROOOOOO #ciavarrini - ItsNichiBitch : @_SpaceJay___ Io avendo problemi ai piedi non li sopporto. Mi diventano bollenti e sto male ahaha - deckerstarrss : @justaluciferfan HAHAHAHAHA AMO STO MALE ECCOLO TUTTO PER TE GODITELO - annarijtaa : @sbronzgaga sto male AHAHAHHAHA -

Ultime Notizie dalla rete : “Sto male” Zaia: «La frase sui cinesi che mangiano topi vivi? Mi è uscita male» Corriere della Sera