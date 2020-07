Statale 700 della Reggia di Caserta, continuano i lavori di nuova pavimentazione (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Proseguono i lavori riguardanti la nuova pavimentazione della Statale 700 “della Reggia di Caserta”, come concordato nella riunione dello scorso 25 giugno presso la Prefettura di Caserta e nel rispetto del cronoprogramma definito da Anas con gli Enti Locali. Da lunedì 20 luglio fino a venerdì 24 luglio, nella fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 18.00, sarà in vigore la chiusura al traffico della Statale – in entrambe le direzioni – tra lo svincolo di Casagiove (chilometro 12,100) e lo svincolo di San Prisco (chilometro 14,750). Il traffico sarà deviato sull’adiacente ... Leggi su anteprima24

Ansa_Piemonte : Montagna: statale Maddalena, avviate opere consolidamento. Lavori Anas su 700 metri, investimento di 500 mila euro.… - pipposcifo1 : RT @StradeAnas: #Sicilia: aperto al traffico il nuovo viadotto #Petrusa, sulla statale 122 “Agrigentina” Investimento complessivo di oltre… - Italpress : RT @StradeAnas: #Sicilia: aperto al traffico il nuovo viadotto #Petrusa, sulla statale 122 “Agrigentina” Investimento complessivo di oltre… - Mafara72 : RT @StradeAnas: #Sicilia: aperto al traffico il nuovo viadotto #Petrusa, sulla statale 122 “Agrigentina” Investimento complessivo di oltre… - LuceverdeRadio : RT @StradeAnas: #Sicilia: aperto al traffico il nuovo viadotto #Petrusa, sulla statale 122 “Agrigentina” Investimento complessivo di oltre… -

Ultime Notizie dalla rete : Statale 700 ANAS, proseguono i lavori sulla statale "della Reggia di Caserta" Positanonews Variante Anas chiude per 5 giorni per lavori. Ecco quando

Caserta – Proseguono i lavori riguardanti la nuova pavimentazione della statale 700 “della Reggia di Caserta”, come concordato nella riunione dello scorso 25 giugno presso la Prefettura di Caserta e n ...

Chiuso per 5 giorni un tratto della Variante

Proseguono i lavori riguardanti la nuova pavimentazione della statale 700 “della Reggia di Caserta”, come concordato nella riunione dello scorso 25 giugno presso la Prefettura di Caserta e nel rispett ...

Caserta – Proseguono i lavori riguardanti la nuova pavimentazione della statale 700 “della Reggia di Caserta”, come concordato nella riunione dello scorso 25 giugno presso la Prefettura di Caserta e n ...Proseguono i lavori riguardanti la nuova pavimentazione della statale 700 “della Reggia di Caserta”, come concordato nella riunione dello scorso 25 giugno presso la Prefettura di Caserta e nel rispett ...