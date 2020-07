SportMediaset: tutto fatto per Osimhen, domani potrebbe fare le visite mediche (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Napoli può finalmente tirare un sospiro di sollievo per l’affare Osimhen, sarebbe tutto definito secondo SportMediaset. Nonostante il cambio in corsa di agenti infatti le parti avrebbero trovato un’accordo per il passaggio del calciatore dal Lille al club di De Laurentiis Il club francese riceverà 50 milioni di euro più 10 di bonus rendendo Osimhen più costoso della storia del Napoli. Niente contropartite tecniche (si era parlato di Ounas) visto che il Lille dovrà girare il 15% della cifra incassata al Charleroi, squadra da cui aveva comprato il nigeriano. Osimhen è atteso a Roma per le visite mediche giovedì, giorno in cui si attende anche l’ufficialità del ... Leggi su ilnapolista

