Spook Ware è proprio come WarioWare ma a tema horror (Di mercoledì 15 luglio 2020) Siete fan di Wario Ware? Vi manca un nuovo gioco della serie al contrario di Nintendo che ha deciso di non realizzare un nuovo Wario Ware? Bene, allora siete nel posto giusto.Già, perché la mancanza di Wario Ware potrebbe essere superata giocando qualcosa di molto simile (e gratuito!), solo un po più... violento!Stiamo parlando di Spook Ware, un gioco sviluppato da Adam Pype che, in realtà, è una raccolta di dieci minigiochi a tema horror che ricordano da molto vicino Wario Ware.Leggi altro... Leggi su eurogamer

