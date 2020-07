Spazio: missione cinese Chang’e-4, modulo e rover tornano operativi (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Lunar Exploration & Space Program Center della China National Space Administration ha reso noto che il modulo d’atterraggio e il rover della sonda spaziale cinese Chang’e-4 hanno ripreso le operazioni. Il modulo è stato riattivato alle 05:48 di oggi (ora di Pechino), mentre il rover Yutu-2 è ripartito alle 12:53 di ieri: entrambi sono operativi e funzionano normalmente. La sonda Chang’e-4, lanciata l’8 dicembre del 2018, ha effettuato per la prima volta nella storia il 3 gennaio 2019 un allunaggio morbido nel cratere di Von Karman, nel Bacino di Aitken, presso il Polo sud lunare. La sonda, messa in modalità di sospensione durante la notte lunare a causa della mancanza di energia solare, opera sul nostro satellite da circa 559 ... Leggi su meteoweb.eu

