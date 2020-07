Spadafora “Olimpiadi Milano-Cortina saranno straordinarie” (Di mercoledì 15 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “E’ stato il primo incontro con altri ministri e con i vertici della Fondazione Milano-Cortina 2026: saranno Olimpiadi straordinarie. Oggi ci sono stati presentati 34 progetti che coinvolgeranno tutta l’Italia: insomma non sarà soltanto un’Olimpiade dello sport, ma anche della cultura, della moda, del design e soprattutto con un grande sguardo rivolto ai giovani e al sociale”. Lo ha dichiarato il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora al termine del tavolo interministeriale Milano-Cortina 2026 organizzato presso la Biblioteca Chigiana di Palazzo Chigi. Un incontro durato circa un’ora al quale hanno preso parte anche il ministro per i beni e le attività culturali Dario Franceschini, il ... Leggi su ildenaro

