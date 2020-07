Sonia Bruganelli fa il bagno vestita: Lady Bonolis svela il motivo del suo gesto [FOTO] (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sonia Bruganelli in vacanza a Formentera Sonia Bruganelli in compagnia della sua famiglie e un gruppo d’amici da qualche giorno è in vacanza a Formentera. Una scelta che ha scatenato una serie di polemiche da parte del popolo del web. Il motivo? Durante la quarantena la moglie di Paolo Bonolis aveva detto che quest’anno avrebbe trascorso le ferie in Italia per dare un sostegno alla nostra economia. Di recente la nota imprenditrice ha condiviso un curioso scatto sul suo account Instagram che la mostra mentre fa il bagno totalmente vestita. Per quale ragione? Ricordiamo che la donna spesso è al centro delle critiche per i vari post che pubblica sui social network. Contenuti dove ostenta la sua ricchezza oppure replica a tono ai ... Leggi su kontrokultura

