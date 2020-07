Sondaggi, Piepoli: «Centrodestra sempre avanti. Lega e FdI sono grandi forze popolari» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tripolarismo fa rima con trasformismo. Di tanto almeno è convinto Nicola Piepoli, che individua nel M5S l’ago della bilancia. Ma è una rendita di posizione non destinata a durare molto. «Scelgano dove stare», è infatti il pressante invito del Sondaggista. Che aggiunge: «Si sono presentati come forza anti-sistema e ora sono parte del sistema. In due anni, due governi, uno con la Lega e uno con il Pd», ricorda Piepoli, che assegna al MoVimento oltre il 15 per cento e con trend in risalita. «Il punto – prosegue – è capire dove si collocano: a destra o a sinistra?». C’è anche un dato relativo ad un’eventuale scissione guidata da Gianluigi Paragone per la formazione di un partito ... Leggi su secoloditalia

