"Skin Decision: Prima e Dopo", quando la medicina estetica ti cambia la vita (più che i connotati) (Di mercoledì 15 luglio 2020) Skin Decision: Prima e Dopo è il nuovo reality medical show di Netflix, giunto in catalogo il 15 luglio 2020. "La tua pelle racconta la tua storia, ma la tua storia può cambiare" è uno dei claim della trasmissione, che ha come protagoniste la dottoressa Sheila Nazarian e l'infermiera Jamie Sherill. Esperte di estetica, le due donne hanno il compito di aiutare i loro clienti a ritrovare la felicità grazie a una nuova forma fisica.Otto puntate da circa 40 minuti ciascuna, in cui vengono messi a nudo non solo i corpi dei pazienti, ma anche le loro disavventure e gli eventi traumatici che li hanno spinti a ricorrere a trattamenti correttivi. Il richiamo ai reality in corsia di gran successo negli ultimi anni è evidente: le telecamere in sala ... Leggi su blogo

Ultime Notizie dalla rete : Skin Decision "Skin Decision: Prima e Dopo", se la medicina estetica ti cambia la vita (più che i connotati) TVBlog.it "Skin Decision: Prima e Dopo", quando la medicina estetica ti cambia la vita (più che i connotati)

Skin Decision: prima e dopo è il nuovo reality medical show di Netflix, giunto in catalogo il 15 luglio 2020. "La tua pelle racconta la tua storia, ma la tua storia può cambiare" è uno dei claim della ...

Skin Decision: prima e dopo è il nuovo reality medical show di Netflix, giunto in catalogo il 15 luglio 2020. "La tua pelle racconta la tua storia, ma la tua storia può cambiare" è uno dei claim della ...