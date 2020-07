Sirius, l’ultimo post fa infuriare tutti: per Gemma Galgani l’ennesima bruciante delusione (Di mercoledì 15 luglio 2020) Estate senza pace per Gemma Galgani. La dama non riesce ancora a trovare l’amore. E vengono in mente le parole di Giorgio Manetti convinto che Gemma Galgani sia destinata a un’esistenza errante, mai contenta e mai soddisfatta della persona accanto. Stavolta però sembra diverso e sono tanti quelli che oggi danno ragione a Tina Cipollari che non ha mai creduto davvero nella coppia. Un messaggio scritto da Nicola Vivarelli su Instagram ha lasciato di stucco tutti i suoi follower. Ha voluto ringraziare la sua famiglia e gli amici di sempre per quest’estate inaspettatamente bella: credeva che, dopo la quarantena, non avrebbe vissuto certi momenti e invece, dietro a ogni angolo, c’è sempre una sorpresa ad attenderlo. Chissà se fra queste sorprese ci sono anche ... Leggi su caffeinamagazine

