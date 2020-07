Sindaca di Lizzano difende manifestanti Lgbt e protesta contro i carabinieri che li volevano identificare: “Andate da chi fa veglia in chiesa” (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Prendete quelli che stanno dentro perché è una vergogna per un paese democratico come Lizzano“. Così la Sindaca di un paese in provincia di Taranto, Antonietta d’Oria, martedì sera, ha bloccato i carabinieri intervenuti in piazza durante una protesta Lgbt. I manifestanti erano davanti alla chiesa di San Nicola, dove all’interno si stava svolgendo un “rosario per la famiglia“, organizzato da don Giuseppe Zito per “difenderla dalle insidie che la minacciano, fra cui il disegno di legge contro l’omotransfobia“. I militari, chiamati a quanto si è appreso dallo stesso parroco, avevano iniziato a identificare i manifestanti quando ... Leggi su ilfattoquotidiano

