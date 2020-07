Sicilia, ritrovato cadavere carbonizzato: l’uomo era sparito da giorni (Di mercoledì 15 luglio 2020) cadavere carbonizzato trovato in una campagna in Sicilia: il corpo era di Andrea Paternò, un uomo di 40 anni scomparso ormai da giorni dalla sua abitazione. Possibile che sia stato prima ucciso e poi arso. Indagano i Carabinieri che stanno ascoltando amici e parenti. Scoperta macabra in provincia di Enna, in Sicilia, dove ora i … L'articolo Sicilia, ritrovato cadavere carbonizzato: l’uomo era sparito da giorni proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Carmela_oltre : RT @GazzettaDelSud: #Siracusa, ritrovato nei #fondali di #Ognina il relitto di un'antica #nave: le foto - GazzettaDelSud : #Siracusa, ritrovato nei #fondali di #Ognina il relitto di un'antica #nave: le foto - LauraCarriesOn : #NayaRivera Naya Rivera morta: ritrovato il corpo nel lago dove era scomparsa l'attrice di Glee - Giornale di Sicil… - lillydessi : Naya Rivera morta: ritrovato il corpo nel lago dove era scomparsa l'attrice di Glee - Giornale di Sicilia… - SimonaeSto : Naya Rivera morta: ritrovato il corpo nel lago dove era scomparsa l'attrice di Glee - Giornale di Sicilia -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia ritrovato Sicilia, ritrovato cadavere carbonizzato: l’uomo era sparito da giorni Inews24 Turista picchiato e rapinato mentre torna al B&B, indagini a Palermo

Un turista francese di 30 anni è stato picchiato e rapinato venerdì scorso nella zona di piazza Sant'Anna, a Palermo. Il giovane sotto choc è rientrato nella struttura ricettiva dove avrebbe dovuto pa ...

Il Festino nell'anno del coronavirus, Lorefice: "Mi rivolgo a Rosalia, guarisci Palermo"

Palermo si adegua alle norme anti-Covid e celebra Santa Rosalia, patrona della città, con un "Festino che non c'è". Nessuna sfilata del carro della Santuzza lungo il Corso Vittorio Emanuele, un solo b ...

Un turista francese di 30 anni è stato picchiato e rapinato venerdì scorso nella zona di piazza Sant'Anna, a Palermo. Il giovane sotto choc è rientrato nella struttura ricettiva dove avrebbe dovuto pa ...Palermo si adegua alle norme anti-Covid e celebra Santa Rosalia, patrona della città, con un "Festino che non c'è". Nessuna sfilata del carro della Santuzza lungo il Corso Vittorio Emanuele, un solo b ...