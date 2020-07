Serious Sam 4 riceve un nuovo esplosivo gameplay trailer (Di mercoledì 15 luglio 2020) Devolver e Croteam hanno pubblicato un nuovo gameplay trailer di Serious Sam 4. Questo filmato presenta una versione aggiornata della OST Grand Cathedral di Serious Sam: The Second Encounter, quindi farà sicuramente la felicità di tutti gli appassionati della serie.Serious Sam 4 promette di riaccendere la classica serie FPS con un prequel esplosivo. Secondo gli sviluppatori, la classica formula di Serious Sam è stata rinnovata mettendo a disposizione dei giocatori un inarrestabile arsenale contro un numero inimmaginabile di nemici.I giocatori si faranno strada attraverso un numero incredibile di nemici. Questi includono l'iconico Headless Kamikaze, Beheaded Rocketeer, Kleer, Scrapjack, Werebull e Khnum. I giocatori sfideranno anche ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Nuovo gameplay trailer per #SeriousSam4. - AlessioCamaroto : Stadia Connect: Serious Sam 4 e gli altri annunci - gigibeltrame : Stadia Connect: Serious Sam 4 e gli altri annunci #digilosofia - HDblog : RT @HDblog: Serious Sam 4: godiamocelo nel nuovo trailer in attesa del lancio di agosto - lillydessi : Serious Sam 4: godiamocelo nel nuovo trailer in attesa del lancio di agosto - HDblog -