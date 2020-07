Serie C, l’ex Palermo Berti: “Io, la Carrarese e il sogno playoff. La sfida contro il Bari…” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Parola a Gianluca Berti.L’ex portiere del Palermo, oggi direttore generale della Carrarese, è stato intervistato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com: oggetto di discussione, la qualificazione conquistata alle semifinali playoff di Serie C grazie al pareggio maturato contro la Juventus Under 23 e al miglior piazzamento in classifica nella stagione corrente. "Tre anni fa partivamo da zero. Avevamo due o tre giocatori sotto contratto", ha dichiarato Berti.Venerdì 17 luglio, dunque, la Carrarese affronterà il Bari di Vincenzo Vivarini fra le mura dello Stadio "San Nicola": "Ci piace giocare queste partite. Affronteremo quella che a detta di tutti era la squadra più forte del girone C. Che vinca il migliore. E speriamo ... Leggi su mediagol

