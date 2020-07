Serie A, Milan-Parma: tridente Kulusevski-Cornelius-Gervinho per Pioli, fuori Rebic. Le formazioni ufficiali (Di mercoledì 15 luglio 2020) E' tutto pronto per Milan-Parma.Archiviato il pareggio contro il Napoli, i rossoneri sono pronti a proseguire la propria marcia verso il quinto posto nella sfida di questa sera contro il Parma. Pioli si affida al tridente composto da Kulusevski-Cornelius e Gervinho. Presenza numero 100 per Zlatan Ibrahimovic.Di seguito, le formazioni ufficiali:Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Biglia; Leao, Bonaventura, Calhanoglu; Ibrahimovic. All. PioliParma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All. ... Leggi su mediagol

AntoVitiello : Anticipi e posticipi 36a e 37a giornata di serie A: Milan-Atalanta venerdì 24 luglio ore 21,45 Sampdoria-Milan mercoledì 29 luglio ore 19,30 - OptaPaolo : 78% - Nel 2020, con Simon #Kjaer in campo, il #Milan ha vinto il 78% delle partite in Serie A (7/9), senza il difen… - Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - P1Bliss : RT @TCFemminile: #Calciomercato Serie A: ?? UFFICIALE ?? Babb al #Milan Il @acmilan comunica l'arrivo dell'estremo difensore Selena Babb… - cn1926it : #SerieA, le #formazioniufficiali delle gare delle 19.30: Ibra sfida il Parma -