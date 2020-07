Serie A, Milan-Parma, le pagelle: Kessie 7, Karamoh 4,5 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

OptaPaolo : 7 - Il Milan ha segnato almeno due gol in tutte le sette gare di Serie A giocate da inizio giugno: è la sua miglior… - AntoVitiello : Anticipi e posticipi 36a e 37a giornata di serie A: Milan-Atalanta venerdì 24 luglio ore 21,45 Sampdoria-Milan mercoledì 29 luglio ore 19,30 - OptaPaolo : 78% - Nel 2020, con Simon #Kjaer in campo, il #Milan ha vinto il 78% delle partite in Serie A (7/9), senza il difen… - StefaniaStefyss : RT @MaxNerozzi: Sette parate per #Szczesny l’ultimo portiere della #Juve a farne di più in serie A è stato #Buffon contro il Milan nel marz… - periodicodaily : Il Milan rimonta il Parma a San Siro - PeriodicoDaily Sport - Serie A #milanParma #seriea -