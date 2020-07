Serie A: Juventus obiettivo scudetto, Lazio e Inter in lotta per il secondo posto (Di mercoledì 15 luglio 2020) (Roma, 15 luglio 2020) - Bianconeri favoriti (1,60) contro il Sassuolo (5,33). Lazio (2,07) e Inter (1,30) sostenuti da bookies e tifosi contro Udinese (3,61) e Spal (9,55) Roma, 15 luglio 2020 –La 33esima giornata di campionato di Serie A vedrà scendere in campo il Sassuolo (5,33) contro la Juventus (1,60) al Mapei Stadium. I neroverdi, galvanizzati dalle 4 vittorie consecutive, cercano punti preziosi per qualificarsi in Europa League; la squadra di Sarri che ha raccolto solo un punto nelle ultime due partite, va a caccia di una vittoria determinante in ottica scudetto. Il 59% dei tifosi di Planetwin365 anticipa una facile vittoria dei bianconeri, mentre solo il 18% dei supporter crede nel successo della squadra di De Zerbi. Il Sassuolo già nella gara d'andata è riuscita a ... Leggi su liberoquotidiano

