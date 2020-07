Serie A 33esima giornata: Manolas illude il Napoli, Barrow nel finale rilancia il Bologna (Di mercoledì 15 luglio 2020) Quando sembra che basti un colpo di testa di Manolas al Napoli di Gattuso per battere un Bologna generoso in tutti i sensi, solo Novara, 30, e Verona, 31, nella storia della A hanno subito gol per più ... Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : Serie 33esima Serie A, i risultati in diretta: pari Napoli, vincono Milan e Samp. Ora Juventus e Lazio Sky Tg24 Sassuolo-Juventus 0-0 La Diretta le formazioni ufficiali: gioca Higuain

Scendono in campo questa sera al Mapei Stadium Sassuolo e Juventus, match valido per la 33esima giornata di Serie A che promette, almeno sulla carta, gol e spettacolo. I neroverdi vengono dalla ...

Serie A, i risultati: pari Napoli, vincono Milan e Sampdoria

Finisce 1-1 Bologna-Napoli, unico pari delle gare delle 19.30 della 33esima di campionato. La Sampdoria batte 3-0 il Cagliari mentre il Milan continua a vincere, San Paolo a parte, superando 3-1 il Pa ...

