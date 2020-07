Serie A 33ª Giornata – Spal-Inter: le probabili formazioni e dove vedere il match (Di mercoledì 15 luglio 2020) La Spal per continuare a sperare in una salvezza ormai complicatissima, l’Inter per riprendersi il secondo posto dopo la vittoria dell’Atalanta contro il Brescia. Marco Luzzani/Getty ImagesLa sfida di domani in programma al Paolo Mazza di Ferrara mette in palio tre punti pesantissimi per le due formazioni, staccate in classifica da ben 49 lunghezze. Difficile per la squadra di Di Biagio uscire indenne dallo scontro con i nerazzurri, ma l’obiettivo dei biancoazzurri è quello di ribaltare il pronostico. In casa Spal, Tunjov va verso la riconferma dopo il match con il Genoa, mentre davanti si potrebbe vedere il tridente formato da Floccari, Strefezza e Petagna. Mini turnover invece per Conte, che dovrà fare a meno di Godin squalificato. Al suo posto ... Leggi su sportfair

SerieA : Questa sera via alla 33ª giornata di #SerieATIM. Ecco la programmazione completa. ?? Scopri l'App ufficiale di Lega… - INTER291103 : RT @internewsit: SPAL-Inter, Serie A: l’arbitro designato per la partita della 33ª giornata - - internewsit : SPAL-Inter, Serie A: l’arbitro designato per la partita della 33ª giornata - - CalcioWeb : #Probabiliformazioni #SerieA 33ª giornata: tocca a #Milik, torna #Kulusevski - - Mediagol : #SerieA, 33ª giornata: le designazioni arbitrali per le partite del 16 luglio, Spai-Inter… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 33ª