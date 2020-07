Serie A, 33a giornata: le formazioni ufficiali delle quattro gare delle 21:45 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tutto pronto per le quattro gare delle 21:45.Tra poco meno di un'ora andranno in scena altre quattro partite valide per la trentatreesima giornata di Serie A, dopo le tre gare pomeridiane che attualmente si stanno giocando. Sfida fondamentale per le sorti dello scudetto quella tra il Sassuolo e la Juventus: i bianconeri, in attesa dello scontro diretto contro la Lazio della prossima giornata, potrebbero avere l'occasione di allungare nuovamente sulle inseguitrici e avvicinarsi sempre di più alla vittoria del titolo.Altra gara delicatissima quella tra il Lecce e la Fiorentina, una vera e propria sfida salvezza: gli uomini di Fabio Liverani cercheranno di ... Leggi su mediagol

infoitsport : Serie A, 33a giornata: Atalanta a valanga, Brescia travolto 6-2 - Mediagol : #SerieA, 33a giornata: le formazioni ufficiali delle quattro gare delle 21:45 - zazoomblog : Risultati Serie A 33ª giornata LIVE si gioca in tre campi: cambiano già due risultati - #Risultati #Serie… - sportparma : Serie A, 33ª giornata: risultati e classifica ? LIVE - 123scommesse : 123scommesse accompagna la Serie A nella 33a giornata con i suoi pronostici -