Senato, Emma Bonino perde le staffe in Aula con M5s: “Smettetela”. E Casellati la riprende: “Lo posso dire solo io”. Poi la senatrice si scusa (Di mercoledì 15 luglio 2020) Emma Bonino, durante il suo intervento in Aula presentando la sua risoluzione sul Mes perde le staffe. Ai continui borbottii dai banchi del Movimento 5 stelle la senatrice esordisce: “Mi difendo da sola, mi volete lasciar parlare! State calmi, non vi eccitate, smettetela”. ”senatrice Bonino, smettetela lo posso dire soltanto io… Stia tranquilla e concluda che ha superato abbondantemente il tempo”, la riprende la presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati. Bonino quindi si scusa: “Presidente ha ragione e mi scuso, io sono di solito più educata, ma mi hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ue: ok Senato a risoluzione maggioranza su comunicazioni Conte con 157 si'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 lug - L'Aula del Senato ha approvato con 157 voti favorevoli e 130 contrari (un astenuto) la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del presidente del ...

