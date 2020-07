Selena Gomez nel nuovo video “Past Life” con il classico beauty look (minimale) stile quarantena (Di mercoledì 15 luglio 2020) In queste ore il web è in fermento, Selena Gomez ha appena lanciato il video di Past Life girato durante la quarantena. E colpisce subito il beauty look della cantante, un inno allo stile minimale da quarantena: coda semplice, riga in mezzo e giusto una virgola di cat eye in nero bold. View this post on Instagram The official video for Past Life is out now! What do you guys think? ???? @iamtrevordaniel A post shared by Selena Gomez (@SelenaGomez) on Jul 14, 2020 at 9:02am PDT stile minimale contemporaneo Negli States l’emergenza Coronavirus è ... Leggi su iodonna

poopey_sg : RT @planisferiale: dite quello che volete ma selena gomez è una grandissima artista non ha paura di cambiare stile, è una delle cantanti pi… - xskysthelimit__ : Oggi tutti scioccati, ma il video di Selena Gomez che barcolla sul red carpet l’ho visto solo io? Quella ragazza va… - Nadsine : RT @BalzanoBeatrice: RAGA IN CHE SENSO SELENA GOMEZ È FINITA IN OSPEDALE MA CHE CAZZO STA SUCCEDENDO PROTECT SELENA GOMEZ AT ALL COSTS AMOR… - Nadsine : RT @jjukinluv: selena gomez è in ospedale e gli haters non hanno perso tempo ad insultarla e fare battute - robgar80 : @Ben_keno0 @meteorologo777 @Miti_Vigliero Io temo che i giovani continuerebbero a fare i giovani anche se fosse Sel… -

Ultime Notizie dalla rete : Selena Gomez Capelli da star: il look minimale di Selena Gomez nel video Past Life Io Donna Selena Gomez nel nuovo video “Past Life” con il classico beauty look (minimale) stile quarantena

In queste ore il web è in fermento, Selena Gomez ha appena lanciato il video di Past Life girato durante la quarantena. E colpisce subito il beauty look della cantante, un inno allo stile minimale da ...

16 cose che non sapete su Instagram

No Filter, un libro uscito negli Stati Uniti, racconta il dietro le quinte della nascita e dell'ascesa di uno dei più popolari social network Quanti follower servono per iniziare a guadagnare su Insta ...

In queste ore il web è in fermento, Selena Gomez ha appena lanciato il video di Past Life girato durante la quarantena. E colpisce subito il beauty look della cantante, un inno allo stile minimale da ...No Filter, un libro uscito negli Stati Uniti, racconta il dietro le quinte della nascita e dell'ascesa di uno dei più popolari social network Quanti follower servono per iniziare a guadagnare su Insta ...