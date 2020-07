Segnali di ottimismo nell’industria (Di mercoledì 15 luglio 2020) Come leggere le previsioni industriali nella fase post Covid (in Italia) e nella speranza che non arrivi una seconda ondata? La retorica corrente è ispirata al pessimismo. “Domanda giù, peggiorano le aspettative delle imprese” titola il Sole 24 Ore presentando un’indagine della Banca d’Italia tra il Leggi su ilfoglio

Come leggere le previsioni industriali nella fase post Covid (in Italia) e nella speranza che non arrivi una seconda ondata? La retorica corrente è ispirata al pessimismo. “Domanda giù, peggiorano le ...

Le imprese si lasciano alle spalle l'emergenza. Arrivano infatti dalle aziende i primi segnali di ottimismo per la ripresa secondo quanto contenuto in un'indagine realizzata da Innovation Team, societ ...

