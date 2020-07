Sebastian Stan: l’attore Marvel accusato di razzismo sui social per una foto della (presunta) compagna (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sebastian Stan, interprete di Bucky Barnes nel Marvel Cinematic Universe, è stato preso di mira dai propri fan sui social in seguito a una foto ritenuta razzista. Sebastian Stan, interprete di Bucky Barnes nel Marvel Cinematic Universe dal 2011, è stato accusato di razzismo dai propri fan sui social, con tanto di hashtag apposito, #SebastianStanisoverparty, per decretarne la "cancellazione". All'origine della controversia, come riportato dalla testata americana Newsweek, c'è una foto, ora rimossa da Instagram, in cui l'attrice spagnola Alejandra Onieva e un'amica sono vestite da geishe, con una didascalia che allude ... Leggi su movieplayer

jeffoncehp : //che poi quando ho creato questo pv ho scelto lui giusto perché il personaggio era interessante non sapevo chi fos… - needsloki : RT @starkxlewis: ma perché CAZZO OGNI FOTTUTISSIMO MESE VE LA PRENDETE SEMPRE S E M P R E CON SEBASTIAN STAN? IO BOH - Giulia96834106 : @lismarcx Sebastian Stan, quello che ha recitato nella Marvel. Lui: - davidoncehp : TI RENDI CONTO CHE SEBASTIAN STAN E JENNIFER MORRISON STAVANO INSIKEE ????? IO PIANGO SE CINPENSO DI COSA SIAMO STA… - Jessthesohodoll : Americani che fino all'altro giorno protestavano per le mascherine che ora cercano di cancellare la persona meno pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Sebastian Stan Sebastian Stan: l’attore Marvel accusato di razzismo sui social per una foto della (presunta) compagna Movieplayer.it Sebastian Stan: l’attore Marvel accusato di razzismo sui social per una foto della (presunta) compagna

All'origine della controversia, come riportato dalla testata americana Newsweek, c'è una foto, ora rimossa da Instagram, in cui l'attrice spagnola Alejandra Onieva e un'amica sono vestite da geishe, c ...

Ava: Jessica Chastain e gli altri protagonisti in un nuovo poster

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nu ...

All'origine della controversia, come riportato dalla testata americana Newsweek, c'è una foto, ora rimossa da Instagram, in cui l'attrice spagnola Alejandra Onieva e un'amica sono vestite da geishe, c ...Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nu ...