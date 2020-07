"Se l'Italia diventa il Venezuela, chi investirà?". Intervista a Giovanni Tria (Di mercoledì 15 luglio 2020) “La comunità internazionale avverte ormai il rischio legale di fare investimenti in Italia”. L’ex ministro dell’Economia, Giovanni Tria fa suonare l’allarme rosso sulla gestione del dossier Autostrade da parte del Governo. E mentre tutti festeggiano e cantano vittoria per la soluzione trovata in Cdm, lancia l’altolà sul pericolo che nel nostro Paese ci sia una “gestione Venezuelana” dell’economia e che si facciano annunci troppo prematuri su questioni che hanno una risonanza difficilmente controllabile, con ripercussioni anche sulle tasche dei risparmiatori e dei contribuenti.Professor Tria, come giudica la soluzione trovata sul dossier Autostrade?Quello che vedo, ed è preoccupante, è il modo in cui si sta procedendo in ... Leggi su huffingtonpost

