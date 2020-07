Scuolabus incendiato nel Milanese, l'autista Sy condannato a 24 anni (Di mercoledì 15 luglio 2020) stato condannato a 24 anni, Ousseynou Sy , l autista di origini senegalesi, che il 20 marzo 2019, dirott , tenne in ostaggio e poi diede alle fiamme un bus con 50 bambini, due insegnanti e una ... Leggi su gazzettadelsud

