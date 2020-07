Scuola dell’infanzia, “nei prossimi 10 anni si dovrà rinnovare il 40% degli insegnanti che si occupano di bimbi dai tre ai cinque anni” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nei prossimi dieci anni il 40% della classe docente che si occupa dei bambini dai tre ai cinque anni dovrà essere rinnovata. A lanciare questo allarme è l’Invalsi, l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo, d’istruzione e di formazione che stamattina ha presentato i risultati della sperimentazione del rapporto di autovalutazione per la Scuola dell’infanzia. Alla presenza della vice ministra dell’Istruzione, Anna Ascani, la presidente Invalsi Anna Maria Ajello, il direttore generale Paolo Mazzoli, la responsabile dell’area valutazione Michela Freddano e Cristina Stringher, responsabile del settore infanzia dell’Invalsi, hanno snocciolato i numeri che descrivono il mondo della Scuola dell’infanzia. Per la ... Leggi su ilfattoquotidiano

AzzolinaLucia : Finalmente anche la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado avrà 1000 assistenti tecnici, che sa… - niiprogetti : Il nuovo polo scolastico a Dolceacqua sorgerà in Via Roma. Il progetto prevede la realizzazione della scuola dell’i… - magodiozonlus : Tuo/a figlio/a ha terminato la scuola dell'infanzia? Per prepararlo al grande salto alla scuola elementare, in modo… - EfremTassinato : ?? BUON GIORNO DAI WIGWAM ???? OGGI, 15 LUGLIO 2020 CON CATIA BARETTA E LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BAGNOLI DI SOPRA (P… - LavoroLazio_com : Insegnanti abilitati al sostegno a Roma Una scuola dell’infanzia di Roma (zona A... -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola dell’infanzia La rivoluzione di Maria Montessori, una scuola fondata sulla libertà Corriere della Sera