Scuola, Azzolina: “Studenti misureranno la temperatura a casa. Responsabilità alle famiglie” (Di mercoledì 15 luglio 2020) “I test sierologici sono su base volontaria: tante persone del mondo della Scuola ce li hanno chiesti ma sono su base assolutamente volontaria”. A specificarlo è stata la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina intervenendo in un Tg di Tv2000, dove ha anche aggiunto: “Gli studenti misureranno la temperatura a casa. La misura della temperatura corporea viene fatta a casa intendendo così responsabilizzare ancor di più anche le famiglie”. Se gli alunni avranno una temperatura di “37,5 gradi non potranno essere portati a Scuola”, ha concluso la ministra, confermando dunque che sarà necessaria la collaborazione delle famiglie, soprattutto nel caso degli alunni più ... Leggi su tpi

