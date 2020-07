Scuola, Azzolina: 'Studenti misureranno la temperatura a casa. Responsabilità alle famiglie' (Di mercoledì 15 luglio 2020) "A questo " ha continuato la ministra " si aggiungerà il bando per i banchi" monoposto anti-Covid: attendiamo che il decreto Semplificazioni venga pubblicato in Gazzetta ufficiale e poi procederemo". ... Leggi su tpi

CottarelliCPI : La Ministra Azzolina è stata giustamente criticata per aver saltato la coda in aeroporto. Ma, parlando di salti, so… - Agenzia_Ansa : #Scuola, 'La gara per i test sierologici al personale scolastico è partita. Siamo pronti anche con la gara per i ba… - FratellidItalia : Scuola, FdI: Lo stato è pronto a licenziare i precari e l’Azzolina acconsente - GiuseppeBrandon : ORMAI IN OGNI SCUOLA VI SONO GRUPPI DI POTERE CHE IMPONGONO LE LORO REGOLE E LE LORO LEGGI IN BARBA A UTTE LE NORMA… - borg_gio : @lenuccia82 L' Azzolina la grillina è bene se ne vada a casa ,hanno tolto una persona competente come Fioramonti ch… -