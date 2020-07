Scuola, anche in Campania si riparte lunedì 14 settembre (Di mercoledì 15 luglio 2020) A Scuola da lunedì 14 settembre 2020 a sabato 5 giugno 2021. Questi gli estremi del calendario scolastico approvato dalla giunta regionale della Campania. In totale sono 203 giorni di lezione, ovvero 202 se la festività del Santo Patrono ricade nel periodo di attività didattica. Nelle scuole dell’infanzia le attività educative terminano, invece, mercoledì 30 giugno 2021. Fatte salve le festività nazionali fissate dalla normativa statale per i giorni Primo novembre, festa di tutti i Santi, 8 dicembre, Immacolata Concezione, 25 dicembre, Natale, 26 dicembre, Santo Stefano, Primo gennaio, Capodanno, 6 gennaio, Epifania, il lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, Anniversario della Liberazione, Primo maggio, Festa del Lavoro, 2 giugno, festa nazionale della Repubblica e la festa del Santo ... Leggi su ildenaro

Il sindaco di Milano Beppe Sala sarà ‘Commissario per gli interventi di Edilizia Scolastica‘, fino al 31 dicembre 2020. Si tratta di una decisione legata all'emergenza coronavirus e alla necessità di ...

Nidi aperti anche di notte e nei festivi, bimbi in ufficio e poli educativi: la Regione Lazio approva dopo 40 anni nuova legge sugli asili

Novità anche sull'orario, che diventa molto più dinamico: le scuole aprono da un minimo di sei a un massimo di 12 ore, per andare incontro alle necessità lavorative delle famiglie. Sì ...

