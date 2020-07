Scoperta relazione tra attività solare e grandi terremoti: ecco come il vento solare influenza le faglie (Di mercoledì 15 luglio 2020) È noto che i forti terremoti nel mondo sono (seppur debolmente) legati tra loro, anche a distanze enormi: ma da cosa dipende tale relazione? I sismologi se lo sono chiesto per decenni, ipotizzando una forza interna a scala planetaria, oppure una forza esterna, legata in qualche modo ai corpi celesti del Sistema solare. Ora per la prima volta, un gruppo di ricercatori di INGV, CNR, dell’Università della Basilicata e della Regione Puglia ha dimostrato che l’attività solare influenza la sismicità sulla Terra. Il loro studio è stato pubblicato su Scientific Report di Nature. Per verificare l’esistenza di un collegamento tra attività solare e terremoti, i ... Leggi su meteoweb.eu

Yogaolic : @IlconteZio @HuffPostItalia Movente debole nel senso che la relazione durava da anni e che uno nn se ne sia accorto… - openzonecampus : Se un computer ci aiuta a capire meglio come funziona il nostro #cervello. Un nuovo sistema computazionale potrebbe… - louisxarms : Comunque mi avete scoperta, in realtà El e H sono una copertura per la nostra relazione -

Ultime Notizie dalla rete : Scoperta relazione La dinamica della cura (2019) di Jean-Paul Hiltenbrand – Recensione State of Mind Dal Garante della privacy alla Procura di Roma: la lettera che spinge a indagare sui call center

Una relazione del garante Soro suggerisce gli aspetti del telemarketing selvaggio che violano i diritti degli utenti in materia di privacy e protezione dei dati personali. Il telemarketing selvaggio n ...

L’ex moglie di Antonio Martello: “Anche dopo Temptation Island mi ha chiesto di tornare insieme”

Antonio Martello è tra i concorrenti di Temptation Island insieme alla compagna Annamaria. In queste ore Miriam, ex moglie di lui, ha voluto fare chiarezza sul suo rapporto con Antonio. In un'intervis ...

Una relazione del garante Soro suggerisce gli aspetti del telemarketing selvaggio che violano i diritti degli utenti in materia di privacy e protezione dei dati personali. Il telemarketing selvaggio n ...Antonio Martello è tra i concorrenti di Temptation Island insieme alla compagna Annamaria. In queste ore Miriam, ex moglie di lui, ha voluto fare chiarezza sul suo rapporto con Antonio. In un'intervis ...