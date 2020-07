Sconto per i clienti poco rumorosi, il ristorante che misura i decibel (Di mercoledì 15 luglio 2020) Più si fa silenzio, più è alto lo Sconto: l’idea del gestore di un locale con tavoli all’aperto, in Spagna. Dopo un lungo periodo di chiusura causato dall’emergenza Covid-19 i gestori degli esercizi pubblici hanno potuto riaprire solo a patto di rispettare una serie di norme di sicurezza. Il distanziamento sociale così come l’uso di dispositivi di protezione individuale da parte del personale fanno parte delle regole più condivise e diffuse. Nei paesi in cui il clima estivo e le condizioni lo consentono molti locali hanno pensato di sfruttare le terrazze o gli spazi all’esterno, per permettere un maggiore distanziamento tra le persone. In Spagna la decisione comune di sistemare i tavoli all’aperto per la clientela ha generato qualche problema di “inquinamento acustico”. ... Leggi su bloglive

satoshiwantsyou : @SuperPalmTree1 Ciao! Ti abbiamo mandato un messaggio privato per usufruire dello sconto! #Bitcoin dalla teoria alla pratica - 1703Roberta : A bikini kinda ??????e. shorts stilelibero_re (vi ricordo il codice sconto ROBERTASUMMER per il 10% su tutto + spedi… - ClaudioOmbrella : RT @vaielettrico: Interessante iniziativa marchigiana: sconto Tari alle aziende che comprano auto elettriche. Succede a San Benedetto del T… - ma551_66 : RT @vaielettrico: Interessante iniziativa marchigiana: sconto Tari alle aziende che comprano auto elettriche. Succede a San Benedetto del T… - ScontiCOfferte : Cokil 1Pcs Occhiali da Sole da Donna con Montatura Grande Anti-UV Moda Donna Occhiali da Sole ?? ? ?? 3.59€ invece d… -

Ultime Notizie dalla rete : Sconto per Offerte Mi Store “Nuovi prodotti Xiaomi” 13-19 luglio: novità subito in sconto! SmartWorld Idea: come fermare Koulibaly e volare alto

Il tema lo detta Koulibaly. Nel giro di tre giorni svetta sugli altri, in campo in cronaca. Annuncia il venerdì che sarebbe felice di rimanere a Napoli, città che nessuno può accusare di razzismo, com ...

Così le case anticipano lo sconto statale

ROMA - Cinquecentomila. Tante sono le vetture che mancano all'appello nel consuntivo delle vendite relativo alla prima metà dell'anno. Lo stock da smaltire dopo lo stop di marzo e aprile sembra non fi ...

Il tema lo detta Koulibaly. Nel giro di tre giorni svetta sugli altri, in campo in cronaca. Annuncia il venerdì che sarebbe felice di rimanere a Napoli, città che nessuno può accusare di razzismo, com ...ROMA - Cinquecentomila. Tante sono le vetture che mancano all'appello nel consuntivo delle vendite relativo alla prima metà dell'anno. Lo stock da smaltire dopo lo stop di marzo e aprile sembra non fi ...