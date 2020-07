Scomparsa Mauro Romano, il bambino del Salento è ancora vivo? (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il pm della procura di Lecce Stefania Mininni dopo aver riaperto l’inchiesta sulla sparizione di Mauro Romano, potrebbe aver individuato l’uomo che l’ha sequestrato Fonte Facebook – Chi l’ha visto?Un misterioso caso di cronaca nera potrebbe regalare clamorosi colpi di scena dopo ben 43 anni. Si tratta della storia di Mauro Romano, bambino di 6 anni scomparso il 20 giugno del 1977 dalla sua abitazione a Racale nel Salento. Era sotto la custodia dei nonni visto che i genitori erano usciti per andare a un funerale. Stava giocando nel giardino ed improvvisamente è stato portato via. Secondo il pm della procura di Lecce Stefania Mininni a compiere il macabro gesto sarebbe stato un amico di famiglia che il bambino ... Leggi su chenews

Ciò che la donna avrebbe raccontato in procura è che Mauro sarebbe uscito a mezzanotte a fare una passeggiata ma non saprebbe dire se scalzo o meno. Ma perchè non ha denunciato la scomparsa? La sua ...