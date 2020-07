Scivola durante un'escursione sulle Dolomiti: morto milanese di 74 anni (Di mercoledì 15 luglio 2020) Foto del Soccorso Alpino Veneto, Fb, repertorio, Tragedia sulle Dolomiti nella mattinata di mercoledì 15 luglio. Un pensionato milanese di 74 anni, Giancarlo Luigi Ricciardi, è morto dopo essere ... Leggi su milanotoday

Tragedia sulle Dolomiti nella mattinata di mercoledì 15 luglio. Un pensionato milanese di 74 anni è morto dopo essere scivolato da un sentiero su un pendio erboso. L'allarme è scattato intorno alle ...

