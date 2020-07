"Sciagurata, ma siamo matti?". La Azzolina propone e Salvini la asfalta: l'ultima idea strampalata della ministra (Di mercoledì 15 luglio 2020) È di nuovo uno scontro Lucia Azzolina-Matteo Salvini. Ad accendere gli animi è l'ultima trovata del ministro dell'Istruzione: "La misurazione della temperatura dei ragazzi sarà fatta a casa, questo anche per responsabilizzare le famiglie. Se hanno più di 37,5 non potranno entrare a scuola", ha detto la grillina intervistata a TgTg su Tv2000. Ma c'è di più, perché la ministra si è detta pronta a fare scuola "anche in altri luoghi di cultura, nei cinema, nei teatri nei musei Gli arredi aiuteranno tanto: i banchi singoli ci permetteranno di riacquistare spazio rispetto a banchi doppi a cui siamo abituati, grandi e vetusti". Una proposta che non va giù al leader della Lega che non ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Sciagurata siamo Salvini: alunni in cinema e teatri, Azzolina ministro sciagurato Yahoo Notizie Lorella Cuccarini, il doloroso addio all'amica Galyn, scomparsa a 56 anni: "Io e te da giovani, sole davanti ai fotografi"

E' un messaggio carico di dolore quello che Lorella Cuccarini affida ai social per omaggiare l'amica Galyn Gorg, ex compagna di palco scomparsa a 56 anni. Non si conoscono ancora le ragioni del decess ...

L'incredibile e sciagurata idea di realizzare un dissalatore all'Elba

In data 21 maggio scorso ho stampato da “Elba Notizie” un articolo dal titolo “i lavori per la realizzazione del Dissalatore di Mola riprenderanno” . Vi si apprende che “prosegue il lento ma costante ...

